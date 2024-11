Lettera43.it - Trump registra il marchio TruthFi e si prepara a lanciare un exchange crypto

L’impegno dinelle criptovalute continua a crescere. Secondo quanto ha riportato la stampa americana, tra cui la Cnn, ilMedia & Technology Group hato il, una piattaforma di elaborazione dei pagamenti con valuta digitale. Pochi i dettagli, se non che offrirà un vasto campionario di servizi tra cui portafogli virtuali, gestione del patrimonio e negoziazione degli asset digitali. Dal nome si intuisce che molto probabilmente sarà legata al social media Truth dello stesso presidente eletto americano, anche se non è ancora noto in quale misura. «La domanda si inserisce in un chiaro contesto di espansione delalle criptovalute da parte di», ha spiegato Josh Gerben, legale di Washington specializzato nel settore. Ancora ignota la potenziale data di debutto, che secondo alcuni potrebbe coincidere con l’insediamento alla Casa Bianca del 20 gennaio 2025.