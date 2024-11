Gaeta.it - Tragico incidente a Rosà, muore ciclista 86enne dopo violento investimento

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Undi 86 anni ha perso la vita a, comune situato nel comprensorio bassanese, a seguito delle ferite riportate in unstradale. La notizia ha sconvolto la comunità di Bassano del Grappa, dove l’uomo risiedeva. Prospero Magaldi, ex dipendente delle Poste Italiane, stava tornando a casa quando è stato investito da un’automobile. Le autorità stanno attualmente indagando sulle circostanze di questo, che ha messo in luce la vulnerabilità dei ciclisti sulle strade.L’e le dinamiche dell’impattoSecondo una prima ricostruzione dei fatti, Prospero Magaldi stava pedalando verso casa quando è avvenuto l’. Le cause esatte del sinistro sono in fase di accertamento, ma le prime informazioni indicano un impatto