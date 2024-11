Calciomercato.it - Skriniar alla Juventus, dalla Francia: accordo verbale, ha già detto sì

Leggi su Calciomercato.it

Il centrale slovacco può essere il primo rinforzo per la squadra di Thiago Motta: intesa tra le parti, ecco cosa mancaCristiano Giuntoli prima di Milan-è stato chiaro: almeno un difensore è la priorità nel mercato di gennaio. “Manca qualcosa dietro e sicuramente qualcosa faremo – le sue dichiarazioni -. Dobbiamo stare attenti alle occasioni, gennaio non è un mercato facile ma vogliamo intervenire in difesa dove anche numericamente manca”., d, ha giàsì (LaPresse) – Calciomercato.itParole molto chiare e del resto, dopo aver perduto Bremer e Cabal per tutta la stagione, Thiago Motta ha oggettivamente bisogno di almeno un rinforzo nel reparto arretrato per poter pensare di reggere il ritmo di una stagione particolarmente ricca di impegni.