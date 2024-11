Ilrestodelcarlino.it - Park all’ex Vittoria Colonna: "Bene, ora il prossimo step. Niente auto in via Cavour"

"No allein via". Con la creazione del parcheggio(50 posti, disponibili da dicembre) torna d’attualità il tema della pedonalizzazione della via contro cui, negli anni, si sono sempre opposti i commercianti. A rilanciare l’idea della chiusura sono sia ForBici "perché quella strada è a tutti gli effetti parte del centro storico", sia M5S che ne chiede "l’apertura a pedoni e ciclisti". La pedonalizzazione di viaè da anni una battaglia di M5S, oggi riproposta dal consigliere comunale Francesco Panaroni con una mozione: "E’ da quando era sindaco Aguzzi che si parla di riqualificare e pedonalizzare via. La giunta Serfilippi prenda coraggio e dimostri quel ‘cambio di passo’ tanto sbandierato in campagna elettorale". A portare la ztl in viaci ha provato anche l’amministrazione Seri soprattutto con l’arrivo in giunta di Fabiola Tonelli.