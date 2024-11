Ilfattoquotidiano.it - “Non consumatele, allergeni non trascritti sull’etichetta”: ritirate fette di torta dai supermercati

Il ministero della Salute ha emesso un nuovo richiamo alimentare per rischio di presenza di, riguardante ledidel marchio Good Choice al cioccolato e varietà lampone. L’allergene non dichiarato in etichette è l’uovo. Il dolce, del marchio Good Choice, viene commercializzato dalla catena Aldi e il nome del produttore è Stabinger Gmbh con sede nello stabilimento a Sesto, in Alto Adige. “Il prodotto – si legge nella nota del ministero della Salute – non deve essere consumato e può essere restituito in tutte le filiali ALDI. Il prezzo di vendita sarà rimborsato anche in assenza dello scontrino. Per eventuali richieste di chiarimento si prega di contattare il Servizio Clienti ALDI al seguente numero: +39800370370 (lun-ven 8.30-17, sab 8-14)”.I prodotti interessati dai richiami alimentari riportano le seguenti date di scadenza: 22.