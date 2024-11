Romadailynews.it - Maxi incendio a La Rustica, in fiamme un capannone e rifiuti tossici

Questa notte poco prima della mezzanottesi sono divampate su unindustriale, dove vivono da anni decine di famiglie, a Laprecisamente in via Melibeo, 7.In pochissimo tempo l’ha divorato oltre 6 mila mq. di struttura, un ex istituto del poligrafico. A dare l’allarme è stato proprio chi vive lì.Sul posto immediatamente i carabinieri, la polizia locale di Roma Capitale, i mezzi del 118, la protezione civile e i vigili del fuoco anche con le squadre di Latina, Rieti e Viterbo in supporto.speciali come plastica, pneumatici, rame e vernici hanno preso fuoco, e non solo, anche biciclette, un furgone e auto.Cinquanta erano le persone che vivevano all’interno dello stabile occupato.Nessun ferito o intossicato.Non è ancora possibile identificare una causa del rogo, si pensa che lesiano partite da qualche fuoco acceso per riscaldarsi durante la notte.