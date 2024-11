Quotidiano.net - Le radici in Italia, lo sguardo aperto sul mondo. Una fondazione per superare le disuguaglianze

Marcegaglia Onlus è ladi partecipazione costituita nel 2010 per volontà della famiglia Marcegaglia: Steno e la moglie Mira, insieme ai figli Emma e Antonio con Carolina Toso Marcegaglia, cui è stata affidata la presidenza. Larappresenta la naturale evoluzione dello spirito filantropico che caratterizza da sempre la famiglia di imprenditori mantovani e persegue esclusivamente, attraverso una progettualità precisa, anche nella gestione delle risorse, finalità di solidarietà, sostegno e creazione di progetti in ambito socio-sanitario, scolastico ed economico-sociale. Attiva ine all’estero, laMarcegaglia incentiva la collaborazione e la progettazione con altre organizzazioni non-profit, in una logica sinergica di sistema, coinvolgendo anche realtà imprenditoriali capaci di trasferire risorse e competenze.