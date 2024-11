Cityrumors.it - Festival di Sanremo, Stefano De Martino apre alla conduzione: gli scenari per il futuro

Deè pronto per condurre ildi. Lo ha dichiarato sul palco di Vanity Fair Stories: messaggio a Carlo Conti?Dealdi. Ora che la nuova edizione sta prendendo forma, grazie all’operato di Carlo Conti, designato Direttore Artistico dopo il trionfo di Amadeus e Fiorello negli anni scorsi, il conduttore di Affari Tuoi e volto di punta del nuovo corso Rai non si nasconde: “Sono pronto a condurlo, forse mi serve qualche capello bianco in più”, ha scherzato. Ci siamo.Dedi(ansafoto) – cityrumors.itDesi candida per essere il volto della kermesse che verrà. Ildel, ma attenzione anche al presente. Questa apertura sa tanto di possibile chiamata a Carlo Conti.