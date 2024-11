Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio di Sharmin Sultana, a processo il marito accusato di averla uccisa e di aver simulato un suicidio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È stato rinviato a giudizio, con l’accusa di omicidio volontario, Ahmed Mustak, l’uomo di 44 annidie ucciso la moglie e die fatto passare la morte della donna,, di 32 anni, come un. Il, in corte d’assise a Genova, inizierà il 9 gennaio. L’uomo, difeso dall’avvocata Vittoria Garbarini, era stato arrestato a inizio anno e aveva detto che la morte della moglie era riconducibile a un. Nelle ultime settimane aveva cambiato versione parlando di una caduta accidentale dopo una lite. Il giudice per l’udienza preliminare Matteo Buffoni non ha accolto questa tesi e lasciato l’accusa di omicidio volontario ipotizzata la pm.I carabinieri, coordinati dal pubblico ministero Marcello Maresca, avevano scoperto l’uomo anche grazie al racconto del figlio più grande e a un suo disegno.