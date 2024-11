Gaeta.it - Femminicidi nel Lazio: otto donne uccise dall’inizio del 2024

Facebook WhatsAppTwitter Dal primo gennaio, ilha registratoomicidi di, perpetrati principalmente da mariti, ex compagni e fidanzati. Questi eventi tragici si accompagnano a migliaia di denunce di maltrattamenti e abusi domestici, evidenziando un problema sociale profondo e preoccupante. La situazione sembra aggravarsi, con molte vittime che non presentano mai denuncia, lasciando così delle ferite invisibili nelle famiglie. L’andamento inquietante deiConin appena dieci mesi, iltorna a far parlare di un fenomeno preoccupante come ilo. Le vittime si chiamano Rosa D’Ascenzo, Nicoletta Zomparelli, Renée Amato, Li Xuemei, Cristiane Angelina Soares De Souza, Manuela Petrangeli, Anna Rita Morelli e Lucia Felici. Ognuna di questeporta con sé una storia di violenza e di sofferenza.