Drammatico investimento lungo la via Casilina Il 59enne Vincenzo Lollo resta ucciso dopo essere stato centrato da un’auto in corsa Inutile purtroppo la corsa in ospedale… Lo schianto ad Arce

Grave incidente stradale adla via, che ha causato la morte diIollo, un uomo di 59 anni. La tragedia si è verificata nella serata di domenica 24 novembre, pocole 20:30, nei pressi del bar Calderone, nelle vicinanze dell’impianto semaforico. Nonostante i tempestivi soccorsi, l’uomo è deceduto in ospedale.Dinamica dell’incidenteIollo ètravolto da una Volvo V40 guidata da un 78enne residente a Frosinone. Al momento, non sono ancora chiare le cause dell’incidente e sono in corso le indagini per accertare la dinamica esatta dei fatti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Pico e San Giorgio a Liri, incaricati di effettuare i rilievi.Chi eraIolloIollo, conosciuto come Enzo dagli abitanti del paese, era molto stimato nella comunità.