Como-Fiorentina invasione di campo a fine partita | Daspo per un 24enne tedesco

Il questore di, Marco Calì, ha emesso unsu istruttoria urgente degli specialisti della Divisione Anticrimine nei confronti di un cittadino. Ilsi è infatti reso protagonista di un’dial termine delladi Serie A tra, andata in scena allo stadio Sinigaglia.Dopo aver scavalcato la recinzione del settore distinti a, il ragazzo ha tentato di invadere il terreno di gioco ma è stato prontamente bloccato dagli steward e poi identificato dagli agenti della Digos della Questura di. Il giovane era in possesso di un regolare biglietto, ma ha ricevuto ungli impedirà di accedere per un anno allo stadio del, al centro sportivo nel quale si allena, agli incontri disputati in altri impianti e ai luoghi interessati alle medesime manifestazioni.