Anteprima24.it - Brescia e D’Angelo: “25 novembre: una giornata che accende un faro sulla necessità di continuare ad impegnarsi concretamente contro la violenza sulle donne

Tempo di lettura: < 1 minuto“Nel 2024, in Italia, si registrano già 87 femminicidi, ogni giorno, decine disubiscono abusi fisici e psicologici, e il problema rimane radicato soprattutto nell’ambito domestico, dove il 55% degli autori è un partner o un ex. In Campania, la situazione riflette quella nazionale: le segnalazioni ai centri antisono purtroppo in aumento, ma questo dato evidenzia anche una maggiore consapevolezza e propensione a denunciare; significa che moltestanno trovando il coraggio e la forza di chiedere aiuto. È fondamentale, tuttavia rafforzare le politiche di prevenzione, potenziare i servizi di protezione e promuovere una cultura del rispetto. La sicurezza dellepassa anche attraverso l’educazione delle nuove generazioni e la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini.