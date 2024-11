Ilveggente.it - Bayern Monaco-PSG, Champions League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

-PSG è una partita valida per la quinta giornata die si gioca martedì alle 21:00: diretta tv,.Il PSG che continua a galoppare e a fare il vuoto in Ligue 1 arranca invece in: solamente 4 i punti conquistati dai parigini nelle prime quattro giornate della fase a girone unico. Una vittoria, un pareggio e due sconfitte per gli uomini di Luis Enrique, al momento addirittura fuori dalle prime 24.-PSG,: tv,(Ansa) – Ilveggente.itIl tempo per recuperare terreno e rimettersi in carreggiata c’è tutto, ma i campioni di Francia in carica devono darsi una mossa, visto che tra le squadre da affrontare ci sono ancora due corazzate comee Manchester City.