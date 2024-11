Lanazione.it - All'I.C. Cesalpino è arrivato il Fibonacci Day

Arezzo, 25 novembre 2024 – Il 23 novembre si è celebrato ilDay, una giornata speciale per scoprire uno dei modelli matematici più affascinanti della natura! Leonardo, matematico italiano, è stato uno dei più grandi scienziati del Medioevo. Il 23 novembre viene indicato per definizione 23-11, ovvero i primi quattro numeri della successione. Infatti, se nella formula ogni numero deve essere la somma dei precedenti, ecco che (1+1=2, 1+2=3), in questo fa fede la modalità di scrittura della data anglosassone che prevede l'ordine mese/giorno quindi 11-23. Ogni elemento della successione dirappresenta la somma dei due numeri precedenti, eccetto i primi due elementi, 0 e 1. I primi dieci termini della successione sono quindi: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34.