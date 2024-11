Secoloditalia.it - Trent’anni fa lo sgarbo a Tatarella: con Fitto la destra chiude la partita. E fa vincere anche l’Europa

Leggi su Secoloditalia.it

Sono passati esattamenteda quando, nel 1994, a margine di una ministeriale a Bruxelles, il ministro belga socialista Elio Di Rupo, rifiutò di stringere la mano al suo omologo italiano di allora, Pinuccio, che eravicepremier del primo esecutivo in cui laera al governo. Il problema, sostenne Di Rupo per giustificare un gesto la cui eco fu enorme, non era l’uomo, ma la storia politica che rappresentava. In sostanza, Di Rupo accusavadi essere un erede del fascismo, incurante tanto di Fiuggi quanto del voto degli italiani che vollero An ai vertici del Paese. La sinistra di casa nostra ne trasse un certo compiacimento.non si scompose e lavorò per superare quello, confermando le qualità umane e politiche che gli valsero il soprannome ancora oggi in uso nella memoria politica di “ministro dell’armonia”.