Napoli sportello d’ascolto e consulenze legali per le famiglie dei quartieri a rischio

Offrire assistenza e sostegno, secondo le loro specifiche competenze e professionalità, a coloro che vivono in uno deiparticolarmente difficili: sarà inaugurato domani, 25 novembre, in piazza Mercato, a, lo “di ascolto, consulenza e assistenza legale a supporto delle” dell’avvocato civilista Roberta Foglia Manzillo e della penalista Giuliana Trara Genoino, da anni impegnate nella difesa delle fasce deboli e della violenza di genere. Losarà a disposizione della cittadinanza il lunedì e il giovedì, dalle 16 alle 17.30, nei locali di Asso. Gio. Ca., associazione di volontariato fondata da Gianfranco Wurzburgher. A quest’ ultimo organismo, da anni un punto di riferimento per chi, soprattutto adolescenti e giovani, cerca risposte dal proprio territorio, si affianca ora l’associazione “difesa donne e minori” degli avvocati Foglia Manzillo e Trara Genoino.