Lapresse.it - M5S, al via Nova tra dibattiti e contestazioni Conte annuncia: “Quorum raggiunto”

Lunghe code all’ingresso,, qualchestazione e l’annuncio delsulla votazione dei quesiti online. Alla due giorni di, che conclude a Palazzo dei Congressi, il processo costituente del Movimento 5 stelle, non manca qualche colpo di scena, a cominciare dalla protesta di una ventina distatori contro Giuseppe. L’ex premier arriva sorridente alla convention dell’Eur: lo stato d’animo “non potrebbe essere migliore”, dice. E in effetti non sembra scalfirlo più di tanto neanche la protesta che parte non appena sale sul palco: il gruppo dei ‘figli delle stelle’, con in dosso t-shirt con i volti di Beppe Grillo e Gian Roberto Casaleggio stampati sopra, comincia a gridare “dimissioni, dimissioni” e ancora “voi non siete il Movimento”, “siete come il Pd”.