La Curva Mare lotta insieme alle donne

Il calcio ha tante cose bellissime, è prima di tutto una questione di cuore, di chi sta in campo a sudare e di chi fa il tifo. I tifosi, appunto. Si parte da loro per raccontare Cesena-Reggiana, uno di quei derby sentiti da entrambi gli schieramenti. Lo dimostrano i 12.513 presenti che ieri hanno affollato il Manuzzi, e soprattutto, il calore che pulsava da tutti i settori. Eravamocose bellissime del calcio, dunque. E ai tifosi. Quelli che ieri hanno accolto l’ingresso delle squadre con uno striscione inche non parlava di campionati da vincere, ma di diritti da tutelare: ‘Facciamo rete contro la violenza sulle’. E’ la testimonianza di una responsabilità che corre anche tra i gradoni degli stadi. Non è la prima volta, tanto più che il richiamo più immediato è ai recenti trascorsi tra le due squadre: quando Cesena venne sommersa dall’alluvione, gli acerrimi nemici ultras reggiani venero in città a dare una mano con le pale e l’olio di gomito e il popolo bianconero li ringraziò con un altro striscione.