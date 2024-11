Sport.quotidiano.net - Il Forlì sfida anche l’emergenza: "Dobbiamo sopperire alle assenze"

C’è aria di ‘movida’ lassù, in vetta alla classifica, e ilvuole ballare. Lo scontro diretto sul ‘ring’ del ’Benelli’ tra i pesi massimi Ravenna e Tau promette, infatti, scintille e potrebbe fare il gioco del Gtto, nel ruolo del convitato di pietra. Miramari lo sa e sache l’ultimo step di crescita passa da una prova di maturità in condizioni di emergenza totale oggi (ore 14.30) al ‘Leporaia’ di Ponte a Egola (frazione del Comune di San Miniato), fortezza inespugnata del Tuttocuoio. "PerdiamoLilli e Saporetti, che si aggiungono agli altri infortunati, e va da sé che la situazione non è delle più rosee. Come dico sempre, però, essendo noi una squadrasaperdefezioni, per cui chi ha avuto meno spazio dovrà farsi trovare pronto", scandisce Miramari.