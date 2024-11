Quotidiano.net - I missili russi spaventano l’Europa. Berlino: prepariamoci a combattere. E il segretario Nato vola da Trump

Roma, 23 novembre 2024 – Arrivano più potenti, più rumorose, le scosse della guerra ucraina. Si avvicinano versocentrale, che moltiplica ad ogni livello gli sforzi per prepararsi all’ipotesi di un allargamento del conflitto. Uno scenario dinnanzi al quale il Vecchio Continente, e la Germania in primis, non vuole farsi trovare impreparato. La paura oggi prende forma di un dossier segreto elaborato dalle forze armate tedesche, ben mille pagine che delineano nel dettaglio le misure sia militari sia logistiche da mettere in atto nel caso di un attacco oppure anche solo di una provocazione dellaa lungo i confini dell’Ucraina. È la Frankfurter Allgemeine Zeitung a rivelare l’esistenza del documento, di cui sono destinatarie anche le imprese tedesche: non solo vi si elencano tutte le infrastrutture e le costruzioni da difendere in via prioritaria, non solo si indicano le misure di protezione di porti, reti elettriche e ponti in posizione ’critica’, ma l’’Operationsplan Deutschland’ (questo il nome del rapporto) contiene anche il piano d’azione nel caso di una iniziativa di deterrenza a fronte di una manovra delle forze russe “al fianco orientale” della