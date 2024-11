Coppa Davis 2024 la premiazione | l’Italia alza al cielo il trofeo VIDEO

Leggi su Sportface.it

Risuona anche quest'anno l'Inno di Mameli a Malaga dopo la finale di. Lo fa per la seconda volta in pochi giorni dopo il successo in BJK Cup delle Azzurre di Tathiana Garbin. Jannik Sinner e Matteo Berrettini guidano la Nazionale del tennis al secondo successo consecutivo, il terzo nella storia del nostro tennis maschile, con il 2-0 rifilato all'Olanda nell'atto conclusivo. La famosa "Insalatiera" torna di nuovo in Italia, dopo essere statata alanche da Lorenzo Musetti, Simone Bolelli, Andrea Vavassori e dal capitano Filippo Volandri.