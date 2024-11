Slalom femminile Gurgl 2024 risultati e classifica seconda manche | vince ancora Shiffrin Peterlini 20^

Leggi su Sportface.it

Mikaelaconcede il bis dopo Levi e si assicura lospeciale di, gara valevole per la Coppa del Mondo/2025 di sci alpino.affermazione in stagione tra i pali stretti per la leggenda americana, che centra la sua 99^ vittoria e lo fa quasi senza faticare, gestendo il vantaggio accumulato nella prima. Secondo posto per una sorprendente Lara Colturi, che regala il primo podio all’Albania, mentre a concludere in terza posizione è l’elvetica Camille Rast, che precede la connazionale Holdener.LAGENERALE AGGIORNATAGiornata non entusiasmante per l’Italia, che nonostante porti quattro atlete nellanon va oltre un 20° posto, conquistato da Martina. Alle sue spalle Beatrice Sola, 21^, mentre Giorgia Collomb inforca alla penultima porta e vede sfumare i primi punti (bravissima comunque a qualificarsi).