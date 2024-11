Gqitalia.it - Paulo Dybala accoglie Claudio Ranieri indossando un Rolex blu ghiaccio molto prezioso

continua a essere uno dei migliori calciatori della Serie A. Adesso che la AS Roma ha deciso di esonerare, dopo Daniele De Rossi, anche Ivan Juric affidando la gestione tecnica a, il campione del mondo dovrà mettere a disposizione tutta la sua classe e la sua esperienza per aiutare il nuovo mister a risollevare il gruppo.Alla fine, i Friedkin hanno deciso di richiamare a casa uno della famiglia. Già, perchéè romano e romanista. La sua storia con il club di Trigoria inizia nel lontano 1971, quando l’allora ventenne di San Saba (un quartiere di Roma) inizia a giocare nel settore giovanile del club giallorosso. Nella stagione 1973/74,viene aggregato alla Prima Squadra, con la quale scende in campo sei volte.Terminata la carriera da calciatore,diventa allenatore.