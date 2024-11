Ilgiorno.it - Numeri e “avvisi“ sui cartellini dei prezzi

Per sensibilizzare sulle varie forme di violenza, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Ikea ha ideato una campagna con Differenza Donna e trasformato il cartellino deiin un messaggio con i “campanelli d’allarme“ e il numero 1522. Ecco che allora frasi di intimidazione, svalutazione, controllo, isolamento sociale e colpevolizzazione vengono riprodotte sull’iconico cartellino Ikea (P-Tag) che identifica i prodotti, li descrive e ne indica la collocazione nell’area self-service. Le frasi di violenza prendono il posto del nome del prodotto, e i dueche indicano il numero di scaffale e la posizione del mobile nell’area self-service vengono sostituiti dai15 e 22 che compongono il numero della help line. L’obiettivo è lanciare un chiaro messaggio: riconoscere la violenza è il primo passo per chiedere aiuto.