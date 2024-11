Ilrestodelcarlino.it - L’Angelini cerca il riscatto. Sfida alla capolista Bologna

E’ il momento della verità per l’Elettromeccanica Angelini Cesena, che dopo due battute di arresto consecutive, per tornare a riagganciare il gruppo di testa nel campionato di pvolo femminile di serie B1, domani dovrà avere la meglio in uno scontro diretto ad alta quota. In occasione della settima giornata di campionato, la squadra di coach Cristiano Lucchi si recherà infatti in casa del Volley Team, nuovadel girone C con 15 punti (in coabitazione con Riccione e Vicenza) a +1 da Cesena. L’inizio del match è in programma alle 18.30., retrocessa dserie A2 e con gran parte del sestetto dell’anno scorso confermato a cui si è aggiunta l’ex Frangipane, sta ben interpretando il ruolo di rullo compressore, visto che arriva da quattro vittorie consecutive (tutte 3-0), l’ultima delle quali maturata contro Forlì.