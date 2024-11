Gaeta.it - La proposta di riforma del trasporto pubblico locale ad Ancona: migliorare la rete per una mobilità più efficace

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ildiè al centro di unadiavanzata dalle Liste Civiche, destinata a rivoluzionare laurbana del capoluogo marchigiano. Durante il convegno “ad: criticità e potenzialità“, è emerso come la situazione attuale richieda un intervento immediato e profondo. Laesistente presenta infatti un’evidente sovrapposizione di linee, risultato di un’evoluzione storica che risale all’ottocento, creando un sistema che non è più sostenibile né.Laattuale e le sue problematicheLa struttura deladsi è sviluppata nel tempo, dando vita a un tessuto di linee che ora appare disordinato e poco funzionale. Daniele Ballanti delle Liste Civiche ha dichiarato che il Tpl attuale è “antieconomico” e incapace di rispondere in modo razionale alle esigenze didella cittadinanza.