Ilrestodelcarlino.it - Gara con Padova rinviata a data da destinarsi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La partecipazione della Lube al Mondiale per Club dal 10 al 15 dicembre a Uberlandia (Brasile), ha portato a far anticipare a mercoledì sera lo storico derby con Grottazzolina che era ultimo turno di andi regular season. Proprio ieri la Lega Pallavolo Serie A ha comunicato che la prima partita post giro di boa, a, èda. Era in programma il 15 dicembre e non sarà facile incastrarla a breve visto che alle partite "italiane" la Lube ha aggiunto pure quelle europee. Nella seconda giornata di ritorno di SuperLega, invece, la Lube sarà all’Eurosuole Forum e avrà le telecamere di Rai Sport a riprenderla nella sfida con l’Allianz Milano domenica 22 dicembre (ore 18). A Santo Stefano i ragazzi di Medei saranno attesi in Brianza per la sfida con la Mint Vero Volley Monza all’Opiquad Arena.