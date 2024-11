Cityrumors.it - Dramma in città, bimba morta in casa: cosa è successo

Sono ancora sconvolti i residenti di una cittadina italiana per la morte di una bambina di soli 10 mesi. La tragica scoperta fatta dal padreÈ ancora sotto shock e non riesce a crederci il padre della piccola Perla, ladi soli 10 mesiin provincia di Torino nella giornata di ieri, venerdì 22 novembre. È stato lui a trovarla nell’abitazione dei genitori a due passi dal centro di Nole. Continua a chiedersi il perché di una tragedia che ha diversi punti da chiarire.inin(Ansa) – cityrumors.itSulla vicenda è stata aperta un’indagine da parte della Procura per provare a capire meglio l’accaduto. Il padre della piccola è stato sentito dai carabinieri e anche i familiari per verificare meglio alcune questioni.Bambinaa Nole, arrestata la madreDoveva essere un venerdì come tutti gli altri a Nole.