Consulta dei giovani Anna Vallini presidente

di Gabriele Masiero PISA Dopo due scrutini finiti in parità, al terzo l’ha spuntatache è stata elettadelladei, l’organismo permanente istituito dal Comune con compiti consultivi, propositivi, conoscitivi, riguardo la condizione e promozione dellegenerazioni, nei confronti di tutti gli organi di governo comunale. Il prossimo 5 dicembre si svolgerà una nuova seduta per eleggere il vice. La seduta di insediamento, giovedì in Sala delle Baleari, era presieduta dall’assessore Frida Scarpa, dai consiglieri comunali Enrico Bruni e Lorenzo Vouk e dal dirigente alle politicheli Marco Cta. "Sono molto soddisfatta per il risultato del confronto - ha spiegato- e mi auguro possa iniziare un lavoro serio, collaborativo e costruttivo per sviluppare gli interessi deipisani.