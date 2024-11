Quifinanza.it - Cambio di destinazione d’uso dell’immobile con il Decreto Salva Casa: ecco le nuove regole

Grazie all’approvazione del(DL 69/2024) vengono introdottesemplificazione in merito alle pratiche connesse al cambiamento delladi un immobile.La normativa ha apportato in materia profonde trasformazioni aprendo il passo anche ad un’evoluzione giurisprudenziale nel settore piuttosto significativa.Cambiare ladi un immobile significa modificarne la sua finalità di utilizzo. Per fare un esempio, ci troviamo di fronte ad undiquando si modifica un immobile ad uso ufficio (categoria catastale A10) in un immobile ad uso abitazione (categoria catastale A3) o viceversa.Tali operazioni sono particolarmente interessanti in quanto consentono, più in generale, di modificare il patrimonio immobiliare del cittadino in base alle esigenze effettive del momento.