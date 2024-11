Notizie.com - Ballando con le stelle, l’ennesimo infortunio getta tutti nel panico: non può andare in onda

Leggi su Notizie.com

Nuovocon le. Milly Carlucci rivela cosa accadrà nella prossima puntata, i telespettatori sono increduli. Quanti infortuni quest’anno acon le! L’ultimo hatonele ha costretto Milly Carlucci a prendere una decisione che stravolgerà la puntata che andrà indomani 23 novembre su Rai Uno in prima serata.con lenelFoto Fbcon le(Notizie.com)con leè un programma seguito da milioni di telespettatori su Rai Uno. Presentato da Milly Carlucci, ha come protagonisti personaggi famosi che si dilettano nel ballo e si esibiscono con maestri e maestre. A giudicare le prestazioni Carolyn Smith, Guillermo Mariotto (sta scatenando tante polemiche per le continue sessualizzazioni degli uomini arrivate quasi al limite della decenza e dell’imbarazzo), Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.