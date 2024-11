Gaeta.it - Atalanta in cerca di punti vitali contro il Parma: anticipazioni sulla sfida di Serie A

La prossimadiA vede l'affrontare ilsul terreno del Tardini. Entrambe le squadre hanno obiettivi molto diversi in questo campionato: mentre la Dea punta a confermarsi tra le prime posizioni, i ducali lottano per allontanarsi dalla zona retrocessione. Con la partita prevista per sabato 23 novembre, alle 20:45, l'attenzione sarà focalizzata su come queste due formazioni si presenteranno in campo.Risultati e posizione in classifica delle squadreL', con 25, occupa attualmente il secondo posto in classifica, in una lotta serrata con Fiorentina, Inter e Lazio. I bergamaschi hanno mostrato buone prestazioni in questo avvio di campionato,ndo di mantenere la forma e di consolidare la loro posizione tra le prime della classe.