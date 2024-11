Senaldi | scuola prima le suore poi la pubblica com' era diverso una volta

Leggi su Liberoquotidiano.it

Non è neppure finito novembre della seconda media, madi scegliere i regali di Natale per la prole, tocca decidere dove faremo il liceo. Faremo non è un modo di dire: fotografa la realtà, oggi lala si fa tutti insieme, genitori e figli, uno stress collettivo. Lo scopri al bar, dopo aver depositato l'erede. La madre di una compagna di classe ti manda il cornetto di traverso: «È uscita la classifica di Eduscopio con i migliori licei, non c'è un minuto da perdere». Li segnala la Fondazione Agnelli; mai rampolli della real casata non passano direttamente dal precettore in villa al liceo in Svizzera? Va beh, sarebbe velleitario paragonarsi. ASPIRAZIONI Scopro che bisogna trasferirsi a Morbegno, al liceo Nervi-Ferrari, uno dei migliori d'Italia, in Valtellina ma senza piste da sci sotto casa.