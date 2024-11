Rai la proposta anti Ranucci e Maggioni della Lega | Chi è dirigente non potrà condurre programmi

Leggi su Open.online

Stop a dirigenti-conduttori, attività extra-aziendali remunerate e giornalisti-manager: tre cambi radicali per ridare assetto alla televisione statale. A proporli Antonio Marano, leghista e presidente facente funzioniRai, durante il consiglio d’amministrazione di ieri, giovedì 21 novembre. Lo si legge nell’edizione odierna del CorriereSera, in cui Antonella Baccaro sottolinea «il ruolo propositivo inedito per un presidente facente funzioni». È dallo scorso ottobre, in effetti, che in Rai si attende la nomina di un presidente con pieni poteri. Le nuove proposteUna delle tematiche sollevate da Marano, forse la più scottante per i piani alti di viale Mazzini, è la netta “separazione delle carriere” tra chi fa ile chi fa il conduttore. In poche parole, chi ha un incarico di vertice non potrebbe avere un suo programma.