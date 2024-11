Sport.quotidiano.net - Pattinaggio. Altre due medaglie conquistate dalle ragazze dal Quadrifoglio

Ciliegina sulla torta di una annata agonistica davvero soddisfacente,dueatlete ferraresi delIl, questa volta a Calenzano, in occasione dei campionati nazionali Uisp, specialità Livelli: Anna La Malfa, medaglia d’argento e Diana Lombardi, medaglia di bronzo. E’stata una grande sfida quella disputatain terra toscana, dove ilartistico eccelle con atleti di altissimo livello; Anna e Diana, categoria 1 Debuttanti C, hanno dovuto sfoderare tutte le loro ‘armi’, potenza, grazia, abilità e determinazione, per poter ottenere questo splendido risultato. Non da meno è stata la compagna di squadra, Emma Palara, che ha conquistato un ottimo quarto posto, ad un soffio dal podio. Nella stessa categoria, sesta Anna Fini, seguita da Chiara Balestra, Susanna Grimandi, Sara Vecchio, Carlotta Santi e Chiara Tornello.