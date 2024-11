Ilfattoquotidiano.it - Netanyahu e Gallant in arresto? Improbabile, ma l’impatto politico del mandato non è marginale

Ildi cattura contro i vertici di Israele che i giudici dell’Aja hanno confermato ieri, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Karim Khan è clamoroso:e il suo ex ministro della Difesasono probabilmente i vertici politici di più alto profilo che la Corte abbia mai richiesto di arrestare nei suoi quasi 25 anni di storia.Ma non è il primo: i giudici ICC firmarono undi cattura per un capo di Stato in carica contro l’ex dittatore sudanese Al Bashir nel 2009 e nel 2010 e proprio quella vicenda e la minore rilevanza sullo scacchiere mondiale del Sudan, non hanno mai attirato particolare attenzione sul caso. Eppure, per avere qualche indizio su cosa potrebbe accadere, almeno sul piano procedurale, di fatto solo a quel precedente è possibile guardare.Intanto, vale la pena ricordare che l’ICC non è mai riuscita a portare a l’Aja Omar Al Bashir.