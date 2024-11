Oasport.it - LIVE Altmaier-Van de Zandschulp 4-6, 7-6, 1-2, Germania-Olanda, Coppa Davis 2024 in DIRETTA: scambio di break a inizio 3° set!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 Beh, ace di seconda, il 15°!40-0 ACE (14°)!30-0 Non risponde di rovescio Botic.15-0 Ace (13°)!1-2 Stecca di dritto Botic Van de. Perde subito ill’olandese! Che match!30-40 Grande passante di dritto di. Palla!30-30 Servizio al centro e comoda chiusura.15-30 Mamma mia, gratuito di dritto su una palla lenta e alta Van de.15-15 Fionda via in lunghezza il dritto in palleggio di.0-15 Doppio fallo (1°). Incredibile!0-2 Lunga di poco la volèe di rovescio diVan de!30-40 Prima slice vincente che mai ha tradito il tedesco.15-40 Fucilata dal centro di Van dee clamorosa volèe stoppata di rovescio. Palle, due.15-30 Prima vincente.0-30 Attacca di dritto e fa punto l’olandese.