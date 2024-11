Oasport.it - LIVE Altmaier-Van de Zandschulp 4-3, Germania-Olanda, Coppa Davis 2024 in DIRETTA: serve prima un solido tedesco nel 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 Orribile errore gratuito deldi dritto. Palle break, due stavolta per l’.15-30 Errore di rovescio in lunghezza.15-15 Gran risposta di dritto di Van de, poco tempo per l’apertura di dritto.15-0 ACE (3°)!4-4 Passa comodamente di dritto Van de.40-15 In rete il dritto in manovra di.30-15 Schiaffo al volo non risolutivo di Van de, in rete il passate di.15-15 Stecca di dritto anche.0-15 Perde il dritto completamente Van de.4-3 Sempre avanti il, stavolta senza sudare.40-15 Risposta vincente Van de.40-0 E questo? Lob vincente di dritto in corsa! Che roba!30-0 Servizio e rovescio stretto, poi una coppia di volèe ottime del!15-0 Con laanche