L' ingrediente segreto per un caffè perfetto | parla l' esperto semplicemente inimmaginabile

Ilper un buon? Un pizzico di sale: a sostenerlo Greg Nosar, ex proprietario di una caffetteria americana nonchédi preparazioni del, su TikTok. Il suo video, però, ha scatenato critiche piuttosto pesanti. "Come preparare unstraordinario", ha scritto l'uomo a corredo del filmato, che è diventato subito virale, ottenendo circa un milione di visualizzazioni. L'uomo ha spiegato che aveva una caffetteria e che essendo amante delci ha messo un po' per trovare un modo per renderlo buonissimo anche a casa. Nel video, l'uomo mostra il procedimento completo: prima aggiunge il, poi un po' di vaniglia, dello zucchero di canna e infine il sale. "Vi dico, fidatevi del processo - dice Nosar mentre prepara la bevanda -. È incredibile". Lui, nello specifico, ha usato il sale grosso celtico, un sale ricco di minerali con un sapore più "marino" rispetto a quello normale.