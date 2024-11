Iltempo.it - La Virtus Roma si regala Radunic: ecco chi è il nuovo acquisto

Squadra che vince. si cambia. Dopo cinque vittorie di fila laGvmsiun rinforzo sotto canestro, con la firma del centro Matej. Lungo croato classe 1996, 212 cm di altezza per 110 kg di peso, il centro arriva dai Lioneers di Taiwan ma vanta una lunga militanza in Italia, oltre a varie esperienze tra Croazia, Ucraina e Spagna.ha disputato l'ultimo campionato in Serie B con gli Herons di Montecatini, formazione con cui ha vinto pure uno dei suoi 4 campionati di Serie C Gold in bacheca, insieme a quelli con Ju.Vi Cremona, Chiusi e Fortitudo. Proprio nella sua prima stagione capitolina ha incrociato una vecchia conoscenza della. «Ho scelto questo progetto per la società e per la città - sottolinea - dove ritrovo il mio grande amico Giulio Casale (ex capitano della squadra e oggi club manager), con cui abbiamo vinto un campionato insieme.