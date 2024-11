Jovanotti | In ‘Montecristo’ la mia rinascita dopo l’incidente in bici

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –Si chiamae come il romanzo di Alexandre Dumas racconta di un lungo viaggio verso la. Non quella del protagonista Edmond Dantès ma di, che torna oggi in radio e sulle piattaforme con un singolo che segna la sua ripartenza,il brutto incidente incletta, a Santo Domingo, e la dolorosa e lunga riabilitazione che è seguita. Un primo capitolo dell’album in uscita il prossimo 31 gennaio, nel quale il cantante ci offre uno dei suoi testi più profondi e introspettivi e ci porta in territori inesplorati sin dalle prime strofe, quando intona ‘una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi’. “Montecristo è nata per caso, o per forza, come succede con i sogni – dice-. È un brano che racchiude un’atmosfera metafisica, nato probabilmente durante la mia prima convalescenza,l’intervento di un anno e mezzo fa.