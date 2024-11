Lanazione.it - Il modello. Zenith è virtuoso

LaPrato come. Ciò che rende unica la società è il suo spirito sportivo, basato su tradizioni che mettono al centro lo sviluppo personale e collettivo dei tesserati. Di questo si è parlato nell’ultima serata organizzata dal Panathlon Club. Le sfide che il sodalizio di via del Purgatorio sta affrontando e ha affrontato, negli anni, sono molte. Così come gli investimenti fatti per migliorare l’impianto ‘Chiavacci’, che però ancora potrebbe essere ulteriormente ammodernato: "Fare sport a Prato è complicato per la mancanza di strutture adeguate. Il nostro campo non è idoneo ad accogliere squadre in trasferta per categorie importanti e di fatto giochiamo quasi sempre fuori casa – spiega il presidente Carmine Valentini -. Abbiamo investito negli anni oltre 2milioni di euro per il sintetico del sussidiario e del campo di calcio a 7, per la club house e per i campi da padel e altre migliorie.