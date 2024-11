Gaeta oltre 600 ragazzi per il progetto Vento e radici

Leggi su Ilfaroonline.it

, 22 novembre 2024 – Si è conclusa ieri, a, la prima parte del” promosso dall’assessore allo Sport, al Turismo e all’Ambiente della Regione Lazio, Elena Palazzo, per sostenere la Vela come elemento identitario del territorio pontino.“Se vogliamo davvero valorizzare questo territorio, dobbiamo partire da un elemento che lo rappresenti e che lo racconti”, ha spiegato l’assessore Elena Palazzo.“Per questo motivo ho pensato alla vela, che unisce perfettamente lo sport a impatto zero alla tradizione storica e culturale: si pensi ad esempio, all’antichissima “Vela Latina”. È partito così il” che si avvale del supporto del Centro di Preparazione Olimpica di Formia come riferimento delle diverse attività. Il, avviato da poco, ha già visto la partecipazione di600 studenti di tutte le età dell’Istituto Nautico Caboto e proseguirà con quelli dell’Alberti di Minturno e del Colabello di Formia.