Ilrestodelcarlino.it - "Falsi certificati per insegnare". Nei guai marito, moglie e figlio

Rimini, 22 novembre 2024 – False attestazioni per inserirsi nelle graduatorie provinciali per l’insegnamento. L’inchiesta avviata a Foggia ha finito col coinvolgere anche Rimini, dove due dei tre arrestati (ora ai domiciliari) si erano trasferiti da pochi mesi. Si tratta di: lui, Carmelo Fiorilli, aveva iniziato ain un istituto superiore dove da alcuni giorni non hanno più sue notizie. Quello che è raccolto nelle 43 pagine dell’ordinanza che ha portato agli arresti di Antonietta Ruggieri, avvocata, delCarmelo Fiorilli, e di Angela Rosa Ciotola, dirigente dell’istituto paritario Garibaldi di Vairano Patenora, nel Casertano, mostra un sistema articolato che ha al centro le false attestazioni fatte per inserire e fare scalare le graduatorie a persone che non erano in possesso dei requisiti necessari.