Europa settore auto | è dramma Chiude un altro colosso

Non si arresta la crisi delin. Ora arriva unduro colpo per le ambizioni europee neldelle batterie perelettriche. Northvolt, azienda svedese leader nella produzione di celle per batterie, ha annunciato di aver avviato una procedura di protezione fallimentare ai sensi del Capitolo 11 negli Stati Uniti. La notizia, diffusa il 21 novembre, mina le speranze del continente di ridurre la dipendenza dai produttori cinesi come CATL e BYD, che dominano il mercato globale.La crisi finanziaria di NorthvoltNorthvolt, considerata fino a poco tempo fa un simbolo della transizione europea verso la mobilità elettrica, ha dichiarato di avere risorse liquide per coprire appena una settimana di operazioni. L’azienda ha ottenuto un prestito d’emergenza di 100 milioni di dollari per sostenere il processo di fallimento, ma il debito accumulato ammonta a 5,8 miliardi di dollari.