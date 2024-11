Quotidiano.net - Cop29, è braccio di ferro sulla finanza climatica

Baku, 22 novembre 2024 – Oggi doveva essere la giornata finale della ventinovesima conferenza sul clima,, che ha come argomento chiave sul quale decidere la cosiddetta “”. Ovvero il pacchetto di finanziamenti in parte pubblici in parte privati che saranno contenuti nel NGCQ (New collective quantitative goal) e che aiuteranno (alimentando interventi di mitigazione, adattamento e perdite e danni) i paesi in via di sviluppo nella transizione. epa11734406 Climate activists attend a joint protest action at the United Nations Climate Change Conferencein Baku, Azerbaijan, 22 November 2024. The Azerbaijani capital of Baku hosts the 2024 United Nations Climate Change Conference () from 11 to 22 November 2024. EPA/IGOR KOVALENKO Sinora i fondi - secondo quanto decise COP15 a Copenaghen, nel 2009 – erano 100 miliardi di dollari all’anno, obiettivo peraltro raggiunto solo nel 2022, adesso i paesi in via di sviluppo chiedono che dal 2025 salgano oltre un trilione di dollari, la cifra che fanno molti di loro è 1 trilione e 300 milioni, per poi salire ulteriormente dal 2030.