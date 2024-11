Panorama.it - Buoni pasto: tetto del 5% alle commissioni, ma welfare aziendale a rischio?

un po’ salvi e un po’ no. Dal primo gennaiomassimo del 5% anche nel privato (come già avviene nel pubblico dal 2022)applicate dai gestori dei, ma i ticket già in circolazione possono restarecondizioni di oggi fino al 31 agosto 2025. Il via libera in Commissione Attività Produttive all’emendamento di Fratelli d’Italia al ddl Concorrenza mette fine, con un compromesso, ad una battaglia in corso da tempo tra i quattro protagonisti della vicenda: i datori di lavoro (circa 300mila aziende), i lavoratori (3,5 milioni a fine 2023), le società emittrici di ticket e gli esercizi commerciali dove vengono accettati e utilizzati. Il provvedimento, accolto come una vittoria da Federdistribuzione, Confcommercio e Ancc-Coop, introduce un principio di equità tanto atteso, ma porta con sé anche dubbi e preoccupazioni per gli effetti sul sistema del