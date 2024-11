Quotidiano.net - Basciano a Sophie Codegoni: 'Ti ammazzo, le pagherai tutte'

"Se non torni con me, ticome un cane", "affacciati alla finestra, le paghi tt", "per me sei morta, mi fai schifo". Sono questi alcuni dei messaggi inviati da Alessandro, l'influencer da oggi in carcere per stalking nei confronti della sua ex e noto volto della tv,, la quale, secondo il capo di imputazione è stata anche aggredita e strattonata nel corso di eventi pubblici e di lavoro. L'ordinanza di custodia cautelare riporta una serie di episodi violenti, pedinamenti, insulti e minacce che sono iniziati a luglio del 2023 e sono andati avanti fino al 14 novembre scorso. Nel settembre dell'anno scorso, durante la fashion week, per lei appuntamento di lavoro, ha dovuto subire non solo una pioggia di insulti e minacce - tutti inviati con messaggi vocali - come "devi morire, fai schifo" ma poi, nonostante non fosse stato invitato, lo ha ritrovato a un evento "alla presenza di numerose persone," davanti alle quali, aveva cominciato ad urlare intimandole di venire "via, vergognati, fai schifo".