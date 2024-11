Lapresse.it - Violenza donne, +14% di vittime accolte nei centri D.i.Re

Leggi su Lapresse.it

antiD.i.Re –in Rete contro lavedono aumentare, per il secondo anno consecutivo, il numero delle, con un incremento, per ora, pari al 14% sui dati relativi al 2023. Con la rilevazione del numero dellesul 97% deiappartenenti alla Rete D.i.Re nei primi 10 mesi dell’anno, si rileva il numero di 21.842. La proiezione del numero totale disu 12 mesi è di 26.210 con un incremento potenziale rispetto al 2023 di 3.125. In termini di media mensile, nel 2024 ihanno accolto 2.184, contro le 1.924 del 2023Presidente D.i.Re Veltri: “Serve rinforzare le attività di prevenzione”“Anche quest’anno i numeri crescono e sempre piùripongono fiducia nell’esperienza e nella competenza delle nostre attiviste, rispondendo alle nostre sollecitazioni”, dichiara Antonella Veltri, presidente D.